Arrestato dopo 10 anni per l'omicidio di un 13enne cercava su Google | Quanto resta il DNA su una corda?

Dopo dieci anni dalla morte di un ragazzo di 13 anni, un uomo è stato arrestato negli Stati Uniti. Le autorità hanno collegato il sospetto all’omicidio dopo aver trovato ricerche su Google riguardanti la durata del DNA su una corda. L’uomo, identificato come Keith Brackett, è stato fermato in relazione al delitto, la cui vittima era stata uccisa con modalità ancora da chiarire.

Keith Brackett è stato arrestato negli Stati Uniti in relazione all'omicidio di Robert Bee, ucciso nel novembre del 2016: l'uomo è stato incastrato da una serie di indizi, tra i quali una inquietante ricerca su Google: "Quanto resta il DNA su una corda?". 🔗 Leggi su Fanpage.it “C’è una donna morta in soggiorno”: l’ex marito di Jill Biden arrestato per l’omicidio della moglieWilliam Stevenson, ex marito di Jill Biden, è stato arrestato dopo essere stato accusato della morte della moglie Linda, avvenuto lo scorso 28... Leggi anche: Garlasco, Ignoto 2 non è stato identificato, smentita l’indiscrezione: “DNA su Chiara Poggi inaffidabile” Temi più discussi: Arrestato un uomo condannato in via definitiva a 10 anni per violenza sessuale su minore; La polizia lo ferma su un'auto di grossa cilindrata: era ricercato per diverse truffe in California; Radio3 Mondo; Violenza sessuale su minore, arrestato dopo la condanna definitiva a 10 anni. Arrestato Salvatore Ferone: il boss di Casavatore preso in casa sua, deve scontare 10 anniÈ stato arrestato a Casavatore Salvatore Ferone, ritenuto ai vertici dell'omonimo clan, destinatario di un ordine di carcerazione ed irreperibile da tre mesi: deve scontare dieci anni di reclusione ... fanpage.it Dolianova, arrestato dopo dieci anni di minacce ed estorsioni a un operaio: si attende l'udienza di convalidaE' prevista per domani di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari l'udienza di convalida dell'arresto del 55enne, disoccupato, di Dolianova finito ai domiciliari con l'accusa di ... unionesarda.it Tragedia a Bosa: un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato aggredito nella sua abitazione. Arrestato il figlio, 42 anni. Inutili i soccorsi: l’anziano è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/04/09/anziano- - facebook.com facebook Tiger Woods arrestato dopo un incidente stradale in Florida x.com