Dopo due trasferte impegnative, l’Andrea Costa torna a giocare in casa. La partita è prevista per questa sera alle 20,30 e vedrà in campo la squadra con l’obiettivo di dimostrare una nuova carica. Dalmonte sottolinea l’importanza di avere l’energia giusta per affrontare la sfida. Gli arbitri sono stati designati e la partita si svolgerà come programmato.

Dopo due dure trasferte l’ Andrea Costa ritrova l’aria di casa. Questa sera alle 20,30 (arbitri Manganiello, Manco e Del Gaudio) l’Up sfiderà l’ OraSì Ravenna in un derby dai tanti significati, vuoi per la necessità di tornare a fare punti, vuoi per il ricordo del pesante ko incassato all’andata che aggiunge voglia di rivalsa ai biancorossi. "Torniamo da due trasferte differenti, ma che ci hanno lasciato la certezza comune che questa squadra gioca una pallacanestro di cooperativa e come tutte le cooperative ha la necessità che tutti i soci portino qualcosa – analizza coach Luca Dalmonte –. Sono state due gare differenti perché a Roma abbiamo giocato gli ultimi 20’ modesti mentre a Livorno è stata partita vera, pur andando sotto nel primo tempo, ma abbiamo continuato a stare lì e siamo stati pronti a giocare nel secondo tempo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, voglia di riscatto. Dalmonte: "Serve l’energia giusta"

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