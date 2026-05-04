Castelfidardo pareggio amaro contro il Sora | playout dopo la retrocessione

Nel match tra Castelfidardo e Sora, le due squadre hanno diviso la posta in palio, portando entrambe a dover affrontare i playout dopo la retrocessione. La partita si è conclusa con un risultato pari, lasciando i locali con sensazioni miste e il morale sotto pressione. Durante l'incontro, un rigore assegnato ha avuto un impatto sulla dinamica del gioco e potrebbe influenzare la concentrazione della squadra nelle prossime sfide. L’allenatore ha scelto i giocatori per l’ultimo incontro, determinando le mosse con cui tenterà di uscire dalla situazione difficile.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il rigore subito sulla tenuta mentale del gruppo?. Chi sono i giocatori scelti da Cuccù per l'ultima sfida?. Perché l'arbitro ha ignorato la mano del difensore del Sora?. Come potrà il Castelfidardo evitare il salto in Eccellenza contro San Marino?.? In Breve Rigore di Curatolo al 20° minuto e raddoppio di Casciano nel recupero.. Mister Stefano Cuccù schiera Osama, Gallo, Traini e Ruini tra i titolari.. Castelfidardo giocherà i playout casalinghi contro il San Marino tra sei giorni.. Curatolo colpisce il palo al 67° minuto della ripresa.. Il Castelfidardo scivola in un pareggio amaro contro il Sora con 0 a 2, finendo per dover affrontare i playout tra sei giorni dopo una stagione che si chiude con la retrocessione in Eccellenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelfidardo, pareggio amaro contro il Sora: playout dopo la retrocessione Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: pareggio amaro contro il Sassuolo, le pagelle dei bianconeridi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Vis Nova, dramma al 94?: gol beffardo e pareggio amaro contro il SaronnoLa Vis Nova subisce un colpo durissimo nel finale del confronto con il Saronno, mercoledì sera, quando un gol al novantiquattresimo minuto trasforma... Altri aggiornamenti Castelfidardo, pari amaro: si scivola in classificaNell’uovo di Pasqua il Castelfidardo trova un pareggio, amaro, nel derby casalingo contro la Maceratese. La squadra di Stefano Cuccù torna a muovere la classifica dopo la sconfitta di domenica sul ... ilrestodelcarlino.it Qui Castelfidardo: Due punti persi. Ma non molliamoCi ripensa ancora a quel sinistro che giovedì, nello scorcio iniziale del secondo tempo, con il Castelfidardo già in doppio vantaggio poteva chiudere definitivamente il derby contro la Maceratese. E’ ... ilrestodelcarlino.it