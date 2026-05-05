Dall’oratorio a 700 studenti | Babele festeggia 35 anni di integrazione

L’oratorio, nato 35 anni fa, ha visto crescere il numero di iscritti da 223 a circa 700 studenti nel tempo. Le prime adesioni erano principalmente giovani locali, mentre oggi il pubblico è più vario e internazionale. Tra le figure di riferimento ci sono diverse donne che svolgono un ruolo attivo nel promuovere l'integrazione nel territorio. La celebrazione di questo traguardo mette in evidenza l’evoluzione di un percorso di inclusione e solidarietà.

? Cosa scoprirai Come sono passati i primi 223 iscritti ai 700 attuali?. Chi sono le donne che oggi guidano l'integrazione nel territorio?. Perché il documentario premiato analizza l'inganno del Decreto flussi?. Come fanno 50 volontari a garantire la gratuità da trentacinque anni?.? In Breve Celebrazione al Palazzo Leone da Perego con mostra fotografica e documentario di Daman Singh.. Presentazione del volume di Nogaye Ndiaye e danze con Nuova Fardanza – Auser Castellanza.. Evoluzione demografica dai 223 iscritti iniziali ai 700 attuali con 50 volontari attivi.. Corsi mattutini introdotti nel 2010 per favorire la partecipazione femminile e l'integrazione familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’oratorio a 700 studenti: Babele festeggia 35 anni di integrazione Notizie correlate Scuola d’integrazione “Babele” compie 35 anni. Oggi ha 700 studentiUna sera di trentacinque anni fa, in un locale dell’oratorio San Domenico, l’allora don Fiorenzo De Molli e un minuscolo gruppo di cittadini (che si... Sassari, ESN festeggia 20 anni: un ponte tra studenti e futuro? Cosa sapere ESN Sassari celebra vent'anni di mobilità internazionale con eventi in Piazza Università il 6 giugno. Una raccolta di contenuti Si parla di: Scuola d’integrazione Babele compie 35 anni. Oggi ha 700 studenti; Palermo, MusicaMente: il 3 maggio concerto di cantata napoletana del '700 all'Oratorio di Santa Cita.