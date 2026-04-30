Sassari ESN festeggia 20 anni | un ponte tra studenti e futuro

A Sassari, il gruppo studentesco ESN festeggia i vent’anni di attività con una giornata dedicata alla mobilità internazionale. Il 6 giugno, in Piazza Università, sono previsti diversi eventi per celebrare questa ricorrenza, coinvolgendo studenti e cittadini. La manifestazione si propone di mettere in luce il lavoro svolto dall’organizzazione nel corso degli anni e di promuovere lo scambio culturale tra i partecipanti.

? Cosa sapere ESN Sassari celebra vent'anni di mobilità internazionale con eventi in Piazza Università il 6 giugno.. L'associazione ospiterà 200 delegati per l'Assemblea Generale di ESN Italia tra il 18 e 20 settembre.. L’Associazione Erasmus – ESN Sassari compie vent’anni di storia e mobilità internazionale con un calendario di celebrazioni che coinvolgerà l’intera comunità universitaria e cittadina nel corso del 2026. Il traguardo viene raggiunto dopo due decenni di attività capillare nati tra i banchi dell’Università degli Studi di Sassari. Il percorso celebrativo è iniziato ufficialmente nei giorni scorsi, quando i rappresentanti si sono riuniti nell’Aula Magna dell’Ateneo per una cerimonia istituzionale che ha dato il via alle festività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, ESN festeggia 20 anni: un ponte tra studenti e futuro Notizie correlate Benevento: 3500 studenti scelgono il futuro tra 20 corsi universitariBenevento diventa epicentro dell'orientamento universitario con un evento che promette di ridefinire il futuro accademico di oltre 3500 studenti. Barberino outlet festeggia 20 anni: l’evento speciale tra musica, artisti e super scontiMugello (Firenze), 18 marzo 2026 - Barberino Outlet celebra il suo 20esimo anniversario, confermandosi una delle principali destinazioni dedicate...