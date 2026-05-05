Dallo spaccio di droga ai furti di energia | Ardea sotto la lente

Il 5 maggio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario nel territorio di Ardea, con controlli mirati nei centri ricreativi, nelle strutture con piscine all’aperto e negli esercizi commerciali. Durante l’attività sono stati effettuati numerosi posti di blocco e ispezioni, con particolare attenzione ai centri di aggregazione e alle attività commerciali presenti nell’area.

Areda, 5 maggio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ardea, concentrato in particolare sui centri ricreativi, sulle attività ricettive con piscine all’aperto e sugli esercizi commerciali. L’operazione ha visto la partecipazione del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Roma, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Roma e del personale di Enel Enegia. L’azione congiunta ha portato alla denuncia di tre persone per diversi reati, oltre all’accertamento di numerose infrazioni amministrative. Un uomo, già noto per precedenti reati, è stato denunciato perché trovato in possesso di 3 g di crack nella tasca dei pantaloni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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