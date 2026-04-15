Centro Storico sotto la lente | blitz della Polizia con cane antidroga Spaccio e furti nel mirino

Nella sera di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento nel centro storico, utilizzando anche un cane antidroga. L’operazione è avvenuta per controllare attività di spaccio e furti, in risposta alle segnalazioni di residenti e associazioni locali. Il servizio ha coinvolto diverse zone della zona vecchia, con l’obiettivo di contrastare il degrado e i traffici illeciti presenti nell’area.

Non si ferma l’attività di monitoraggio nel centro storico. Ieri sera, la Polizia di Stato ha ‘setacciato’ il cuore della città vecchia con un servizio anticrimine mirato, nato per rispondere anche alle segnalazioni di residenti e associazioni, stanchi di degrado e traffici illeciti.Il.🔗 Leggi su Genovatoday.it Discoteca e centro storico sotto la lente: maxi controlli della Polizia nella movida ravennateTask force in piazza Kennedy e ispezioni nei locali: verificati i sistemi antincendio e la capienza. Genova, operazione antidroga nel centro storico e periferie: sei arrestati e sequestri, allarme spaccio diffuso.Genova, un'azione a tappeto contro lo spaccio: sei arrestati e un quadro allarmante nel centro storico e nelle periferie Genova, 18 febbraio 2026 –... Temi più discussi: Centro Storico, al via un percorso partecipativo per costruire politiche condivise; Centro Storico sotto la lente: blitz della Polizia con cane antidroga. Spaccio e furti nel mirino; Fdi: il regolamento per il centro storico arriva tardi; Stop graffiti, più alberi e strade rinnovate: ecco il piano di Lepore per il centro storico. Centro storico Genova torna sotto controllo polizia- carabinieriSul controllo del territorio nel centro storico di Genova da lunedì si cambia: scompare il modello introdotto dal sindaco Bucci con l'affidamento di una zona a rotazione anche alla polizia locale, ... ansa.it Fioriere e cartelli rotti. Il nostro centro storico sotto l’assedio dei vandaliLo sfogo di Simonelli (Confcommercio): Ponsacco non merita tutto questo. Il post scatena la rabbia dei cittadini che chiedono iniziative e misure urgenti Ponsacco, 9 febbraio 2026 – Il nostro ... lanazione.it Genova, raffica di controlli con cane antidroga nel centro storico - facebook.com facebook Centro Storico, al via un percorso partecipativo per costruire politiche condivise x.com