Ardea maxi controlli dei carabinieri | 7 denunce e furti di energia per oltre 50mila euro

Ardea, 24 marzo 2026 – Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ardea, in sinergia con il personale tecnico di ENEL, al fine di elevare il livello di sicurezza e contrastare con efficacia le condotte illecite, quali l’evasione dalle misure restrittive e il furto aggravato di energia elettrica. L’attività operativa ha comportato l’identificazione e il controllo di 67 soggetti, 41 veicoli e di un esercizio commerciale. All’esito del servizio, 7 persone sono state denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Inoltre, 6 persone sono state denunciate per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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