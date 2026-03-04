Viticoltura accordo Regione e Università per la tutela del vitigno Grero

La Regione Umbria e l’Università di Perugia hanno firmato un accordo dedicato alla tutela del vitigno Grero, una varietà autoctona della zona. L’intesa prevede azioni congiunte per preservare e valorizzare questa uva tradizionale, coinvolgendo esperti e istituzioni locali. La collaborazione mira a tutelare la biodiversità agricola e a promuovere la cultura vitivinicola della regione.

Un nuovo importante accordo fra Regione Umbria e Università di Perugia a tutela delle varietà autoctone in ambito agricolo. Con il progetto "Attorno al Grero - Comunità del cibo e della biodiversità" Regione e Università puntano alla tutela e valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare regionale. Il progetto, finanziato attraverso il Fondo nazionale per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con un contributo complessivo di 48.312 euro, prevede diverse azioni operative tra cui attività di animazione territoriale e informazione per la costituzione della comunità del cibo, studi sulle tipologie di vino...