Inter-Juventus caos nel tunnel di San Siro | cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo lo scontro con La Penna

Tensione alle stelle a San Siro durante l’intervallo della sfida tra Inter e Juventus. Dopo l ’espulsione contestata di Kalulu, nel tunnel che conduce agli spogliatoi si è acceso un duro confronto tra i dirigenti bianconeri e l’arbitro Federico La Penna. Protagonisti dell’episodio l’amministratore delegato Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini. Le immagini, riprese da alcuni tifosi presenti nel primo anello rosso, hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando il dibattito e aprendo il fronte disciplinare. La dinamica dell’episodio. Secondo quanto emerso, Comolli e Chiellini sarebbero scesi dalla tribuna per contestare direttamente l’operato del direttore di gara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

