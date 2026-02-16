Inter-Juventus caos nel tunnel di San Siro | cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo lo scontro con La Penna
Durante l'intervallo di Inter-Juventus, Comolli e Chiellini sono finiti al centro di un acceso scontro nel tunnel di San Siro, a causa di una discussione con l’arbitro Federico La Penna. La lite è scoppiata subito dopo l’espulsione contestata di Kalulu, con i dirigenti bianconeri che hanno accusato l’arbitro di avere preso una decisione ingiusta. La scena si è svolta di fronte a diversi spettatori e ha attirato l’attenzione dei presenti nello stadio.
Tensione alle stelle a San Siro durante l’intervallo della sfida tra Inter e Juventus. Dopo l ’espulsione contestata di Kalulu, nel tunnel che conduce agli spogliatoi si è acceso un duro confronto tra i dirigenti bianconeri e l’arbitro Federico La Penna. Protagonisti dell’episodio l’amministratore delegato Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini. Le immagini, riprese da alcuni tifosi presenti nel primo anello rosso, hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando il dibattito e aprendo il fronte disciplinare. La dinamica dell’episodio. Secondo quanto emerso, Comolli e Chiellini sarebbero scesi dalla tribuna per contestare direttamente l’operato del direttore di gara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Durante l’intervallo della partita tra Juventus e Inter, Comolli e Chiellini sono stati coinvolti in un acceso scambio verbale con il direttore di gara La Penna, provocando un caos nel tunnel di San Siro.
Giorgio Chiellini e Giuseppe Comolli sono stati coinvolti in un alterco con l’arbitro La Penna durante l’intervallo di Inter-Juventus, a causa delle loro proteste accese.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
