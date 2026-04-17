Dagli anni ’20 al dopoguerra | il romanzo che racconta l’Italia
Dino Montanino, ex docente di lettere, ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato *Il calciobalilla non avrà futuro* con Guida Edizioni. Il libro narra trent’anni di storia italiana, concentrandosi sulle vicende dei genitori dell’autore. La narrazione copre il periodo dagli anni ’20 al dopoguerra, offrendo uno sguardo sulla realtà del paese attraverso le esperienze personali della famiglia protagonista.
L’ex docente di lettere Dino Montanino pubblica il suo romanzo d’esordio, Il calciobalilla non avrà futuro, un’opera pubblicata da Guida edizioni che ricostruisce trent’anni di storia nazionale attraverso le vite dei suoi genitori. Il racconto attraversa l’Italia dagli anni ’20 fino alla metà degli anni ’50, intrecciando l’evoluzione sociale del Paese con la vicenda sentimentale tra Lorenza e Paolo. I due protagonisti, i cui nomi di fantasia richiamano direttamente le figure dei genitori dell’autore, crescono in contesti distanti centinaia di chilometri l’uno dall’altro. La narrazione si sviluppa su tre fasi temporali distinte: gli anni ’20,...🔗 Leggi su Ameve.eu
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