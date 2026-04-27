' Lezioni di Filosofia - Teoria e pratica del pensiero’ incontro con autrici e autori

Martedì 28 alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, si terrà un incontro con autrici e autori in occasione dell’uscita della collana ‘Lezioni di Filosofia - Teoria e pratica del pensiero’. L’evento è aperto al pubblico e prevede la partecipazione di diverse persone coinvolte nella pubblicazione. La partecipazione è gratuita e l’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

In occasione dell'uscita della collana ‘Lezioni di Filosofia - Teoria e pratica del pensiero’, la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara ospiterà, martedì 28 alle 17, un incontro aperto alla cittadinanza, con la partecipazione di alcuni autrici e autori. In programma.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Pensieri in dialogo. Le lezioni di filosofia del Corriere della Sera. Notizie correlate “Tè, tempo e pensiero”: al Basilico Caffè tre incontri di filosofia pratica per prendersi cura di sé“Tè, tempo e pensiero” è un ciclo di tre incontri aperti al pubblico che unisce riflessione filosofica, dialogo e convivialità attorno a una tazza di... Leggi anche: “Non c’è Italia Senza Cinema” – Lettera aperta Coordinamento Autori Autrici Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un ricordo del professor Gennar Luigi Linguiti; A lezione dal mio amico Habermas; Vincenzo Costa. Immaginare e sentire; Scienza e virtù estetiche. 'Pensieri in dialogo': all'Ariostea le lezioni di filosofia del Corriere della SeraIn occasione dell'uscita della collana Lezioni di Filosofia - Teoria e pratica del pensiero, promossa da Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, la sala Agnelli della biblioteca comunale ... cronacacomune.it Milano, fa lezioni di filosofia ai passanti in strada: l'idea (di successo) di Davide ValentiDal 22 settembre, in Piazza Affari, a Milano, è possibile imbattersi in un filosofo di strada. Il suo nome è Davide Valenti, è un professore e artista con un passato da creativo pubblicitario e ... tgcom24.mediaset.it LEZIONI DI FILOSOFIA. Alla ricerca del volto umano. - facebook.com facebook