Dalla strada all’Hawker Centre | il futuro incerto dello street-food a Bangkok

A Bangkok, il panorama dello street-food sta attraversando un periodo di cambiamenti, con alcuni stand che si spostano dai tradizionali angoli di strada verso i Hawker Centre, i mercati coperti. Per decenni, le bancarelle di strada hanno rappresentato un elemento caratteristico della città, con i loro wok che sbattono e il profumo intenso che si diffonde tra i passanti. Ora, questa tradizione sembra affrontare un futuro incerto, tra nuove regolamentazioni e trasformazioni urbanistiche.

Per decenni, il battito cardiaco di Bangkok non si è misurato nei centri commerciali climatizzati, ma nel clangore dei wok che colpiscono il metallo e nel fumo denso che si leva dalle griglie improvvisate agli angoli delle strade. Oggi, quel battito appare irregolare. La città che non dorme mai, storicamente celebrata come la “mensa a cielo aperto” più grande del mondo, sta vivendo una metamorfosi forzata che rischia di trasformare i suoi vivaci marciapiedi in asettici corridoi di cemento. Sotto la spinta dell’Amministrazione Metropolitana di Bangkok (BMA), la capitale sta attraversando una fase di “normalizzazione”. Dal 2022, la presenza degli ambulanti è stata drasticamente ridimensionata: 10.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Dalla strada all’Hawker Centre: il futuro incerto dello street-food a Bangkok Notizie correlate In Piazza Matteotti sbarca il festival dello street food senza glutineQuattro giorni dedicati al gusto, all’inclusione e alla socialità nel cuore della città. Nell'élite dello street food: l'hamburger romagnolo è il quarto migliore d'ItaliaNella finale nazionale della "Burger battle italia", il locale di Antonio Contino si è confermato tra le eccellenze dello street food italiano È un...