Nell' élite dello street food | l' hamburger romagnolo è il quarto migliore d' Italia

Nella finale nazionale della "Burger battle italia", il locale di Antonio Contino si è confermato tra le eccellenze dello street food italiano È un quarto posto che vale quanto una vittoria, quello che l’hamburgeria "Hungry dogs fresh burgers" porta a casa dalla Beer & Food Attraction di Rimini. Nella cornice della fiera, dove è andata in scena la finale nazionale della "Burger battle italia", il locale – nato a Mezzano di Ravenna e sbarcato le scorse settimane anche a Cesena, in zona Ippodromo – si è confermato tra le eccellenze dello street food italiano. La competizione ha visto sfidarsi i sei migliori hamburger della penisola, selezionati attraverso le dure tappe eliminatorie di Venezia, Roma e Napoli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

