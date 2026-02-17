Nell' élite dello street food | l' hamburger romagnolo è il quarto migliore d' Italia
Nella finale nazionale della "Burger battle italia", il locale di Antonio Contino si è confermato tra le eccellenze dello street food italiano È un quarto posto che vale quanto una vittoria, quello che l'hamburgeria "Hungry dogs fresh burgers" porta a casa dalla Beer & Food Attraction di Rimini. Nella cornice della fiera, dove è andata in scena la finale nazionale della "Burger battle italia", il locale – nato a Mezzano di Ravenna e sbarcato le scorse settimane anche a Cesena, in zona Ippodromo – si è confermato tra le eccellenze dello street food italiano. La competizione ha visto sfidarsi i sei migliori hamburger della penisola, selezionati attraverso le dure tappe eliminatorie di Venezia, Roma e Napoli.
Le popizze baresi sono un classico dello street food natalizio di Bari, simbolo della tradizione culinaria locale.
Quella élite di pedofili riveriti nelle corti europee e a Wall Street. Epstein e il problema morale del potere. La Chiesa invece ha fatto pulizia al suo interno (Alfonso Bruno)Politici, finanzieri, teste coronate, rampolli del capitalismo, star dello spettacolo: i documenti, le foto, i registri di volo raccontano una costellazione di potere che si muoveva con naturalezza in ... farodiroma.it
Pompei, ritrovato prezioso vaso egizio nella zona dello street food dell'antichitàLa scoperta nella cosiddetta zona dello street food dell'antica città vesuviana testimonia legami con forme culturali e religiose orientali anche a livelli medio-bassi della società Un prezioso vaso ... it.euronews.com
Victoria Mboko entra definitivamente nell'élite del tennis mondiale, e a partire da lunedì farà il suo debutto assoluto in top 10 a soli 19 anni. Fuori dalle prime 300 del mondo a inizio dello scorso anno, la canadese ha avuto una crescita impressionante - con già facebook