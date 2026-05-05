Dalla SolTiox una luce Ora ci auguriamo si possa riattivare anche la terza linea

Dalla SolTiox arriva una notizia positiva: si spera di poter riattivare anche la terza linea di produzione. La comunicazione è arrivata dopo che l’azienda ha annunciato di aver riacceso una delle sue linee, in un momento in cui il settore della chimica di base italiana attraversa una fase difficile. La speranza è che questa ripresa possa contribuire a migliorare la situazione complessiva del comparto.

"Nella situazione mortificante in cui versa la chimica di base italiana – dicono il segretario provinciale di Filctem, Fabrizio Dazzi (nella foto), e il delegato alla Rsu aziendale, Francesco Lazzoni – la chiusura della cassa integrazione straordinaria nell’impianto SolTiox del casone di Scarlino costituisce una piccola luce nel buio". "La newco che produce biossido di titanio ha riattivato la seconda linea di produzione, delle tre di cui è dotata la fabbrica – dicono ancora –. Era una notizia attesa ma che non andava data per scontata". Attualmente nell’impianto di Scarlino lavorano 185 addetti presi in carico dalla società che dal 1° gennaio lo ha rilevato da Venator.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Dalla SolTiox una luce. Ora ci auguriamo si possa riattivare anche la terza linea" Notizie correlate Una ferrovia strategica per il Friuli: presidio per riattivare la lineaAmministratori, cittadini ed esponenti politici si sono ritrovati per sollecitare il ripristino e l’adeguamento della linea ferroviaria pedemontana. Ferrovia bloccata: sit-in per riattivare la lineaDomani, domenica 15 marzo alle ore 10, si terrà un sit-in a Pinzano al Tagliamento. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dalla SolTiox una luce. Ora ci auguriamo si possa riattivare anche la terza linea; SolTiox, Filctem Cgil: Bene ripresa produttiva della seconda linea, in arrivo undici assunzioni. Dalla SolTiox una luce. Ora ci auguriamo si possa riattivare anche la terza lineaNella situazione mortificante in cui versa la chimica di base italiana – dicono il segretario provinciale di Filctem, Fabrizio ... lanazione.it SolTiox, Filctem Cgil: Bene ripresa produttiva della seconda linea, in arrivo undici assunzioniLa Filctem Cgil di Grosseto commenta la ripresa della produzione nella fabbrica della SolTiox di Scarlino. La nota ... grossetonotizie.com SolTiox, Filctem Cgil: "Bene ripresa produttiva della seconda linea, in arrivo undici assunzioni" - x.com Un’altra buona notizia per la SolTiox (marchio che riunisce la Nuova Solmine e l’ex Tioxide) che da inizio anno ha ridato il via alla produzione nello stabilimento ex Venator di Scarlino. Oggi, al termine di una riunione tra l’azienda e le RSU aziendali, è stato - facebook.com facebook