Una ferrovia strategica per il Friuli | presidio per riattivare la linea

La ferrovia pedemontana che collega Gemona, Pinzano e Sacile sta riaccendendo l’attenzione sulla mobilità nella regione Friuli. In questa fase si discute della possibilità di riattivare la linea, considerata strategica per il collegamento tra le diverse aree. Le autorità locali e regionali stanno valutando le opzioni per garantire un presidio stabile e funzionale della tratta.

Amministratori, cittadini ed esponenti politici si sono ritrovati per sollecitare il ripristino e l’adeguamento della linea ferroviaria pedemontana. Moretuzzo: "La Regione stanzi le risorse necessarie" La ferrovia pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile torna al centro del dibattito sul futuro della mobilità in Friuli. Nella giornata di sabato 15 marzo, a Pinzano al Tagliamento, si è svolto un presidio pubblico per chiedere il ripristino e l’adeguamento della linea, considerata da molti amministratori e cittadini una infrastruttura strategica per il territorio. L’iniziativa è stata promossa da “Il Passo Giusto”, progetto editoriale legato al Patto... 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Ferrovia bloccata: sit-in per riattivare la lineaDomani, domenica 15 marzo alle ore 10, si terrà un sit-in a Pinzano al Tagliamento. Ferrovia Sacile-Gemona, presidio a Pinzano al Tagliamento“Il rilancio della ferrovia Pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile rappresenta un’opportunità strategica per il Friuli, promuovendo un modello di mobilità... Tutti gli aggiornamenti su Una ferrovia strategica per il Friuli... Temi più discussi: Domenica 15 marzo: rilancio della Pinzano-Gemona; Ferrovia Sacile-Gemona, presidio a Pinzano al Tagliamento; Il rilancio della Sacile-Gemona è la chiave dello sviluppo; Ferrovia Sacile - Gemona: un presidio per chiederne il rilancio. Ferrovia Gemona-Pinzano-Sacile, appello dal presidio: Opera strategica per il futuro del FriuliPresidio a Pinzano per chiedere il rilancio della ferrovia Gemona-Pinzano-Sacile, ritenuta strategica per mobilità e turismo. nordest24.it Il rilancio della Sacile-Gemona è la chiave dello sviluppoA Pinzano al Tagliamento un presidio per sollecitare il ripristino completo della linea ferroviaria: Riempire i treni e riempire il territorio ... rainews.it Tgr Rai FVG. . A Gemona una mostra mette in luce gli elementi di innovazione dell'architettura del periodo successivo al terremoto del Friuli del 76. L'intervista di Dario Ronzoni a Piero Valle, curatore della mostra. - facebook.com facebook Tra le regioni del Nord Est (Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) solo il Trentino Alto Adige vedrà aumentare la popolazione residente nel periodo 2024-2080: +3,9% a fronte del -11,5% della ripartizione, del -14,1% del Veneto e del -15,1% de x.com