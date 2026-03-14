Domani mattina alle 10, a Pinzano al Tagliamento, si svolgerà un sit-in organizzato per chiedere la riattivazione della ferrovia Pedemontana, che collega Gemona, Pinzano e Sacile. L'evento coinvolge residenti e rappresentanti locali che chiedono il ritorno del servizio ferroviario. La manifestazione si svolgerà nelle vicinanze della linea ferroviaria interessata dal blocco.

Domani, domenica 15 marzo alle ore 10, si terrà un sit-in a Pinzano al Tagliamento. L’iniziativa richiede il ripristino della ferrovia Pedemontana che collega Gemona, Pinzano e Sacile. L’evento si svolgerà nel parcheggio della scuola primaria Carducci, rispondendo all’appello di cittadini e amministrazioni locali. Il progetto mira a creare un servizio di trasporto pubblico moderno per le comunità della zona. La linea attraversa paesaggi ricchi e paesi isolati dalle vie principali. Si punta a integrare la rete ferroviaria con quella ciclabile per favorire il turismo sostenibile. La memoria del territorio come motore economico. La tratta in questione non è solo un mezzo di spostamento, ma rappresenta un elemento fondamentale per l’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovia bloccata: sit-in per riattivare la linea

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