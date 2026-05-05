Dalla Repubblica Ceca lo Smetana Trio in concerto a Cascina

Venerdì 8 maggio, alle ore 21.00, atteso appuntamento per il ciclo "Cascina e il suo Romanico in Musica" concerti realizzati in sinergia con il Comune di Cascina ed inseriti nel prestigioso cartellone del XIII Festival Internazionale Fanny Mendelssohn, manifestazione che gode del prezioso.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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