De Sciglio trova squadra l’ex Juve riparte dalla Repubblica Ceca | i dettagli della nuova avventura dell’esterno
Mattia De Sciglio ha firmato con una nuova squadra dopo aver lasciato la Juventus. L’esterno difensivo torna in gioco in Repubblica Ceca, dove giocherà nella squadra di Praga, confermando il suo desiderio di continuare a calcare i campi europei.
De Sciglio ha trovato squadra. L’ex Juventus è pronto a ripartire dalla Repubblica Ceca. Ecco i dettagli di questa nuova avventura. Il mercato degli svincolati riserva spesso sorprese inaspettate, portando volti noti del calcio italiano a esplorare frontiere calcistiche insolite. È il caso di Mattia De Sciglio, il cui futuro professionale sta per tingersi dei colori della Repubblica Ceca. Dopo una carriera vissuta ad alti livelli tra Milano e Torino, il difensore è pronto a rimettersi in gioco in un contesto completamente nuovo, dimostrando che la voglia di competere è ancora intatta. Il terzino, reduce dall’ultima esperienza con l’Empoli, ha deciso di accettare una sfida stimolante lontano dai radar della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
De Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan
Mattia De Sciglio lascia l’Italia e si prepara a iniziare una nuova avventura in Repubblica Ceca, dopo aver superato le visite mediche e firmato il contratto.
De Sciglio vola in Repubblica Ceca: visite mediche e firma in giornata
Mattia De Sciglio si trasferisce in Repubblica Ceca dopo aver superato le visite mediche e aver firmato il contratto, puntando a rilanciare la sua carriera internazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Svincolati, l'ultimo ad aver trovato squadra è Sterling: ora è ufficiale; ? Da De Sciglio a Bonaventura, da Quaison a Bonatini e Rog: Serie B a caccia di SVINCOLATI! Tutti i nomi; Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella.
Lo svincolato De Sciglio riparte dalla Repubblica Ceca: firma con l’Hradec KraloveIl terzino classe 1992, svincolato dalla scorsa estate dopo la fine dell’avventura con l’Empoli, firma con l’Hradec Kralove, squadra della Repubblica Ceca che ha in Nedved uno dei proprietari. msn.com
De Sciglio: Al Milan finì un ciclo e le cose non andavano bene. Ebbi un infortunio che mi tolse serenità e continuitàIntervistato dal Corriere della Sera, Mattia De Sciglio, ex terzino della Juventus, attualmente svincolato, ricorda gli anni della carriera trascorsi a Torino e con il Milan. Un estratto delle ... milannews.it
Vittoria per l’Italia di curling: gli azzurri chiudono i giochi nel nono end trovando il punto del 10-5 finale contro la Repubblica Ceca e si portano a tre vittorie e due sconfitte in queste Oimpiadi invernali - facebook.com facebook
Ogni giorno si aggiunge un paese: Germania, Francia, Italia, Austria, Repubblica Ceca. Continuiamo. Mandiamola a casa! x.com