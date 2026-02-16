Mattia De Sciglio ha firmato con una nuova squadra dopo aver lasciato la Juventus. L’esterno difensivo torna in gioco in Repubblica Ceca, dove giocherà nella squadra di Praga, confermando il suo desiderio di continuare a calcare i campi europei.

De Sciglio ha trovato squadra. L’ex Juventus è pronto a ripartire dalla Repubblica Ceca. Ecco i dettagli di questa nuova avventura. Il mercato degli svincolati riserva spesso sorprese inaspettate, portando volti noti del calcio italiano a esplorare frontiere calcistiche insolite. È il caso di Mattia De Sciglio, il cui futuro professionale sta per tingersi dei colori della Repubblica Ceca. Dopo una carriera vissuta ad alti livelli tra Milano e Torino, il difensore è pronto a rimettersi in gioco in un contesto completamente nuovo, dimostrando che la voglia di competere è ancora intatta. Il terzino, reduce dall’ultima esperienza con l’Empoli, ha deciso di accettare una sfida stimolante lontano dai radar della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Sciglio trova squadra, l’ex Juve riparte dalla Repubblica Ceca: i dettagli della nuova avventura dell’esterno

Mattia De Sciglio lascia l’Italia e si prepara a iniziare una nuova avventura in Repubblica Ceca, dopo aver superato le visite mediche e firmato il contratto.

Mattia De Sciglio si trasferisce in Repubblica Ceca dopo aver superato le visite mediche e aver firmato il contratto, puntando a rilanciare la sua carriera internazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.