De Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma | ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan

Mattia De Sciglio lascia l’Italia e si prepara a iniziare una nuova avventura in Repubblica Ceca, dopo aver superato le visite mediche e firmato il contratto. L’ex calciatore di Juventus e Milan si trasferisce al Sparta Praga, dove ha già svolto i controlli medici e apposto la firma sul documento. La sua decisione di cambiare continente rappresenta un passo importante nella sua carriera.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l'ex Juve e Milan