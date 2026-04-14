Meloni al Vinitaly | sfida e ricerca per il futuro del vino piemontese

Durante il Vinitaly a Verona, la premier ha visitato lo spazio dedicato al Piemonte e incontrato le autorità regionali per discutere di progetti legati alla ricerca nel settore vitivinicolo e di grandi iniziative infrastrutturali. La visita si è concentrata su temi legati allo sviluppo del settore del vino in Piemonte e alle prospettive future per questa regione. Nessun dettaglio su eventuali accordi o decisioni specifiche è stato reso noto.

La premier Giorgia Meloni ha visitato lo spazio dedicato al Piemonte durante il Vinitaly a Verona, incontrando le istituzioni regionali per discutere di ricerca vitivinicola e grandi progetti infrastrutturali. L’incontro, avvenuto in un clima di confronto diretto dopo le tensioni con Trump, ha la presenza del presidente della Regione Alberto Cirio e dell’assessore Paolo Bongioanni, insieme a figure chiave come il ministro Lollobrigida e il neoministro Mazzi. Strategie regionali e ricerca nel settore vitivinicolo. Il fulcro del vertice a Verona ha riguardato la nuova alleanza siglata tra undici amministrazioni del Nord Italia. L’accordo mira a unire le forze nella ricerca scientifica applicata alla viticoltura, con l’obiettivo di potenziare la competitività del comparto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni al Vinitaly: sfida e ricerca per il futuro del vino piemontese Al Vinitaly, Ismea svelerà le strategie per il futuro del vinoPer il mondo dell'enologia è in arrivo la 58esima edizione di Vinitaly, in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile. Giorgia Meloni a Vinitaly 2026: "Grazie al settore del vino per la capacità di stare sul mercato"Verona, 14 aprile 2026 – Il settore vitivinicolo “continua a darci enormi soddisfazioni con i suoi 14 miliardi all'anno di fatturato, in continua...