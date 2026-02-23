Dalla Regione oltre 18 milioni per il vino piemontese | i nuovi bandi

La Regione investe oltre 18 milioni di euro per il vino piemontese, a causa della necessità di sostenere le aziende locali e rafforzare la competitività del settore. I nuovi bandi mirano a favorire la promozione e l’innovazione nelle imprese vinicole, con particolare attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Questa strategia punta a creare nuove opportunità di mercato e a consolidare la presenza del vino piemontese sui mercati internazionali. I bandi saranno aperti nelle prossime settimane.

L'assessora Bongioanni: "Sostegno agli investimenti in cantina, promozione internazionale in Paesi extra Ue e ristrutturazione vigneti. Piemonte pronto ad affrontare i nuovi mercati" "Il nostro vino è una delle locomotive trainanti della promozione del Piemonte enogastronomico e turistico sui mercati internazionali, e apripista nella conquista di nuovi scenari commerciali che i rapidi cambiamenti delle condizioni economiche e geopolitiche ci incoraggiano ad andare ad aggredire con determinazione. Per queste ragioni sono stati stanziati per il 2026 18,8 milioni di euro interamente destinati al mondo vitivinicolo, e che andranno a sostenere i diversi attori della filiera nel realizzare investimenti per rafforzare il comparto e promuovere sempre più i nostri grandi vini a livello globale".