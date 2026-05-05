Dalla glicemia ai tumori | l' intelligenza artificiale potrebbe anticipare le diagnosi

Da gazzetta.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti studi indicano che i modelli di intelligenza artificiale sono in grado di identificare segnali di instabilità molecolare, con potenziali applicazioni nella diagnosi precoce di malattie come il diabete e alcuni tipi di tumore. La ricerca si concentra sull'analisi di dati biologici e genetici, cercando di mettere in evidenza pattern che potrebbero anticipare lo sviluppo di patologie. Questi strumenti digitali stanno diventando parte integrante di studi clinici e di diagnosi mediche.

Ogni malattia ha una preistoria. Prima che compaiano i primi sintomi, prima che qualsiasi esame riveli qualcosa di anomalo, i sistemi biologici del corpo hanno già cominciato a cambiare: certi gruppi di molecole oscillano in modo diverso, le connessioni tra loro si fanno insolite, qualcosa si avvicina a un punto critico. E la medicina tradizionale arriva (quasi) sempre dopo. Ma una ricerca pubblicata sulla rivista Intelligent Medicine sostiene che l'intelligenza artificiale potrebbe cambiare questo schema, inegnandoci a leggere quei segnali impercettibili in tempo reale, prima che la malattia arrivi davvero.   I ricercatori chiamano questo approccio "teoria dei biomarcatori di rete dinamica".🔗 Leggi su Gazzetta.it

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