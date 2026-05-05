dalla genomica al dna le nuove frontiere della skin longevity

Le ricerche recenti nel campo della genomica e del DNA stanno portando a scoperte sulla longevità della pelle. Analizzando i geni delle cellule cutanee, i ricercatori ottengono informazioni dettagliate sul funzionamento e sul mantenimento della pelle nel tempo. Questi studi si concentrano su come le caratteristiche genetiche influenzino la salute e l'invecchiamento della pelle, con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie per favorire la sua longevità.

Scienze omiche, trascrittomiche e proteomiche I grandi gruppi del mondo beauty hanno tutti divisioni focalizzate sulle analisi omiche. Le scienze omiche (dall'inglese omics) sono discipline biomolecolari moderne che analizzano in modo simultaneo intere classi di molecole biologiche (geni, RNA, proteine, metaboliti) per comprenderne struttura, funzione e dinamica. I più avanzati stanno già lavorando sulla trascrittomica, la disciplina scientifica che studia l'insieme completo degli RNA messaggeri (trascrittoma) in una cellula, e sulla proteomica, che studia il proteoma, cioè l'intero insieme di proteine prodotte, espresse o modificate dalla cellula.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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