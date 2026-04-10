La seconda giornata della sesta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica ha approfondito le sfide legate alla sicurezza e all’identità europea, coinvolgendo esperti e rappresentanti di diversi Paesi. Durante gli incontri, sono stati discussi i rischi attuali e le strategie di risposta dell’Unione Europea in ambiti come la difesa, la cooperazione internazionale e la tutela delle caratteristiche culturali. L’evento ha visto un intenso scambio di opinioni tra i partecipanti, incentrato sui temi della stabilità e della sovranità.

AGI - La seconda giornata della sesta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea, ospitata presso il Museo del ‘900 di Mestre, ha aperto i lavori con una riflessione profonda sulla prontezza operativa dell’ Unione europea di fronte a un panorama globale drasticamente mutato dall’inasprimento delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Durante il panel mattutino, esperti del calibro di Paolo Casardi, Stefano Cont, Claudio D’Angelo, Alessandro Politi, Raffaele Speranzon e Francesco Zampieri hanno delineato i contorni di una crisi totale che non è solo bellica ma anche energetica ed economica, evidenziando come l’attuale riconfigurazione della politica estera statunitense metta a nudo le fragilità di una NATO privata del suo storico baricentro tecnologico e militare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le nuove frontiere della sicurezza e dell’identità europea al centro della seconda giornat...

"Oltre le rinnovabili. Le nuove frontiere dell’energia tra sicurezza, industria e transizione”, 10 aprile convegno a PalermoSi parlerà di nucleare, idrogeno, termovalorizzazione e di soluzioni concrete per il futuro energetico dell’Italia e del Mezzogiorno, venerdì...

Il potere della narrazione nelle relazioni di cura: Rita Charon e le nuove frontiere della medicina narrativaRita Charon esplora il ruolo della medicina narrativa: la storia del paziente diventa centrale nella cura, tra ascolto, relazione e pratica clinica...

The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic

Temi più discussi: E-commerce e AI: le nuove frontiere della Gdo nel Nord Est; RiminiWellness 2026, le nuove frontiere della fisioterapia. Ecco il programma; Una borsa di dinosauro: le nuove frontiere della pelle coltivata in laboratorio; Le nuove frontiere del diritto commerciale: un’analisi sistemica tra tutela della continuità e competitività dei mercati (2025-2026).

Bluebird bio, le nuove frontiere della gene therapyLa biotech internazionale ha deciso di investire scientificamente nel nostro Paese, con due studi presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sulla ?-talassemia. Bluebird bio focalizza la ... quotidianosanita.it

Le nuove frontiere della lotta al crimine passano per il Dna. Ecco come funziona la Banca Dati Nazionale. Fino ad oggi prelevati campioni a 38.000 soggetti. Intervista ad ...Il Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita racconta come si svolge l’attività della Banca dati attiva ufficialmente dal novembre 2016. La Banca ... quotidianosanita.it

È iniziata oggi all'Unahotels di Venusio la due giorni della nona edizione del Congresso di Pneumologia “Basilicata 2026 – Sinergie e nuove frontiere in Medicina respiratoria interdisciplinare”, un appuntamento che rende Matera protagonista del confronto sci - facebook.com facebook

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di Aggiornamento Professionale “Nuove frontiere nella didattica della lingua italiana”, promosso dalla Rete Andifes IsF-Italiano in collaborazione con il @ItalyMFA_int . x.com