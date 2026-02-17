Le nuove frontiere della chirurgia | a Pagani primo intervento al colon con il robot da Vinci

A Pagani, un'anziana di 75 anni è stata sottoposta al primo intervento di colon con il robot “da Vinci” perché aveva un tumore che si stava sviluppando. L'operazione, eseguita con la tecnologia robotica, ha permesso di rimuovere parte del colon senza grandi incisioni e senza complicazioni. La donna è uscita dall'ospedale dopo quattro giorni, dimostrando quanto questa tecnica possa accelerare il recupero.

Una donna di 75 anni operata per una lesione preneoplastica. Decorso rapido: dimissioni in quarta giornata Una paziente di 75 anni è stata operata e dimessa in quarta giornata dopo la prima emicolectomia destra eseguita interamente con tecnica robotica all'ospedale di Pagani. L'intervento, necessario per l'asportazione di metà del colon, è stato condotto utilizzando la tecnologia "da Vinci XI". La donna presentava una lesione preneoplastica sanguinante che, per la specifica sede anatomica e l'elevato rischio di perforazione intestinale, non risultava asportabile tramite la tradizionale via endoscopica.