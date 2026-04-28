Viabilità nel Sannio cantieri sulla SP 77 | interventi tra Faicchio e Cerreto Sannita

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del manto stradale sulla strada provinciale nel Sannio, con interventi che interesseranno il tratto tra Faicchio e Cerreto Sannita. I cantieri sono stati avviati recentemente e prevedono lavori di sistemazione e miglioramento della viabilità lungo questa arteria. La strada rimarrà aperta al traffico durante le operazioni, che si protrarranno nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al via i lavori per la messa in sicurezza del manto stradale della Strada provinciale n. 77 collegante i Comuni di San Lorenzello e San Salvatore Telesino su tratti saltuari per una lunghezza di circa 2,5 Km. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi. Intanto, il Settore Infrastrutture della Provincia ha provveduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente del bando di gara dell’importo di € 160.523,98 oltre IVA per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza lungo la S.P. n. 77 collegante Faicchio – San Lorenzello – Bivio Cerreto Sannita, finanziato con fondi del Decreto Ministeriale n. 1232020 – annualità 2023.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Viabilità nel Sannio, cantieri sulla SP 77: interventi tra Faicchio e Cerreto Sannita Notizie correlate Immagini dal Sannio: la Morgia Sant’Angelo o ‘Leonessa’, il masso erratico di Cerreto SannitaÈ lì, un punto fermo per chi la guarda, un prezioso punto di riferimento per orientarsi nel bellissimo territorio della Valle Telesina. Sicurezza stradale: nuovi interventi su SP 99 e SP 97 tra i comuniLunedì 13 aprile, i sindaci di San Raffaele Cimena e Cinzano si sono riuniti con il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo per affrontare le...