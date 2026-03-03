Successo a Cerreto Sannita per la chiusura di Presepiarte 2025 26

La manifestazione Presepiarte 202526 si è conclusa la scorsa settimana presso il Palazzo del Genio a Cerreto Sannita. L’evento ha attirato numerosi visitatori e appassionati di presepi provenienti dalla zona e non solo, che hanno potuto ammirare le opere esposte e partecipare alle iniziative organizzate. La chiusura della mostra ha segnato la fine di un periodo di esposizioni e attività legate alla tradizione natalizia.

Si è conclusa la scorsa settimana, presso il Palazzo del Genio, la manifestazione Presepiarte 202526. Quest'anno, la cerimonia di premiazione del concorso nazionale di ceramica è stata significativamente abbinata a quella della prima edizione de "Il Presepe nelle Famiglie della Valle del Titerno", iniziativa organizzata dall'Ente Culturale San Lorenzo Martire "Nicola Vigliotti". L'evento è stato condotto a due voci da Lucio Rubano, Vicepresidente AiCC, e da Luisa Ruggeri, Vicepresidente dell'Ente Culturale "San Lorenzo Martire". La serata si è aperta con un momento di profonda commozione: l'assemblea ha osservato un minuto di silenzio per...