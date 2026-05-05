Dalla Cina arriva una previsione che fa discutere: nel 2030, secondo alcuni esperti, il mercato automobilistico potrebbe essere dominato da appena cinque costruttori. La notizia circola tra analisti e appassionati, alimentando discussioni sulla possibile evoluzione del settore. Queste previsioni si basano su analisi di mercato e tendenze attuali, senza ancora conferme ufficiali o dettagli precisi sulle modalità di questa possibile riduzione.

di Carblogger Non so se in Cina sia mai uscito Highlander, film che giusto 40 anni fa (era il 1986) mi ha lasciato qualche emozione e la citazione eterna: “Ne resterà solo uno”. Per He Xiaopeng, co-fondatore e amministratore delegato di Xpeng che ho incontrato nel novembre scorso a Guangzhou nel suo quartier generale, entro il 2030 di costruttori cinesi di automobili ne resteranno solo 5. Degli altri 100 e passa attuali, chi sopravvive avrà dimensioni ridotte. Sussurri e grida da gente che già oggi, per dire, produce auto elettriche con piattaforme per ricariche veloci a 800V, quasi uno standard. Mobilità a zero emissioni? No problem, beati loro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla Cina arriva la profezia: nel 2030 resteranno solo cinque costruttori di auto

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