Salone dell’auto di Pechino 2026 non solo made in China I costruttori stranieri rilanciano – FOTO

Al Salone dell’auto di Pechino 2026, diverse case automobilistiche straniere hanno presentato i loro modelli, dimostrando un rinnovato interesse verso il mercato cinese. Tra le aziende esposte figurano marchi noti, con veicoli di alta gamma come la serie 7 di una nota casa tedesca e modelli di Nissan e Porsche. Le esposizioni hanno attirato l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori, evidenziando la presenza di marchi internazionali in una fiera tradizionalmente dominata dai produttori locali.

‹ › 1 7 audi stand pechino 2026. ‹ › 2 7 bmw serie 7. ‹ › 3 7 nissan pechino 2026. ‹ › 4 7 stand porsche pechino 2026. ‹ › 5 7 volkswagen ID.Unyx 09. ‹ › 6 7 hyundai ioniq V. ‹ › 7 7 mercedes stand pechino 2026. Non solo Cina. Anche il resto del mondo automobilistico è presente al Salone di Pechino, seppur quasi oscurato dall’interesse per i costruttori della Repubblica Popolare, che ormai valgono due terzi del mercato domestico. I restanti volumi, circa 9 milioni di veicoli, restano sempre molto appetibili per le altre case asiatiche, giapponesi e coreane in particolare, ed europee. La concorrenza è elevata perché nel paese si concentra la sfida tra un centinaio di produttori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salone dell’auto di Pechino 2026, non solo made in China. I costruttori stranieri rilanciano – FOTO Notizie correlate Salone dell’auto di Pechino 2026, l’industria cinese alza il livello. Ecco le novità – FOTOIl Salone dell’Auto di Pechino è una prova di maturità (superata) per i costruttori cinesi, più consapevoli sul fronte del design e sempre più... Auto, l’Industrial Accelerator Act di Bruxelles divide i costruttori sul made in EuropeLa batteria, invece, segue un percorso specifico basato sul numero di componenti chiave prodotti nell’Unione: la proposta definitiva richiede che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salone di Pechino 2026, al via l’evento con 181 anteprime mondiali. I modelli più attesi; Salone dell’auto di Pechino, i numeri, le anteprime e anche i modelli per l’Europa; Via al Salone dell’auto di Pechino: ecco tutte le stelle della rassegna dei record; Salone di Pechino 2026: le novità più attese in Europa, dalla Smart #2 alla BMW Serie 7 | Quattroruote.it. Auto China 2026, il dominio dei marchi cinesi nel salone dei record dell'innovazioneÈ il salone dell'auto più grande del mondo e, sempre più, anche il simbolo del nuovo equilibrio globale dell'industria. (ANSA) ... ansa.it Salone di Pechino 2026: tutte le novità auto e le anteprimeScopri tutte le novità e le anteprime del Salone di Pechino 2026: concept, auto elettriche e nuovi modelli dei principali marchi globali. newsauto.it Sarà presentata il 17 maggio al Salone del Libro di Torino. Approvata in Piemonte, punta ora al via libera nazionale - facebook.com facebook Oggi, dalle ore 15 al Salone delle Fontane, festeggiamo mezzo secolo della più grande famiglia politica europea: vi aspettiamo x.com