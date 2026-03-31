Sabato 11 aprile si svolgerà una passeggiata naturalistica a Monreale, organizzata da ArcheOfficina in collaborazione con il Club Alpino Siciliano. L’evento prevede una visita guidata al Castellaccio di Monreale, un sito noto per la sua architettura. La passeggiata si svolgerà su Monte Caputo e rappresenta uno degli Archeotrekking più apprezzati in zona.

ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica, in collaborazione con il Club Alpino Siciliano, organizza sabato 11 aprile uno degli Archeotrekking più apprezzati: la passeggiata naturalistica su Monte Caputo con visita guidata al Castellaccio di Monreale, straordinario esempio di architettura arabo-normanna e unico monastero fortificato della Sicilia occidentale.L’iniziativa prevede un percorso naturalistico con accompagnamento a cura delle guide del C.A.S. e degli archeologi di ArcheOfficina, che illustreranno la storia del Castellaccio, il ruolo del monastero nel sistema difensivo normanno, il rapporto con il Duomo di Monreale e con l’Abbazia di San Martino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Passeggiata naturalistica a Monreale: visita guidata al Castellaccio

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