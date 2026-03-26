Giovani esploratori all' area naturalistica Casino Riva
Un gruppo di giovani esploratori ha visitato l’area naturalistica Casino Riva, un’area di dieci ettari creata dalla riqualificazione di ex cave di argilla. L’Ecomuseo Aquae Planae propone un’attività educativa che mira a far conoscere la biodiversità presente in questa zona. La riserva, nata dalla rinaturalizzazione, offre un ambiente ideale per scoprire diverse specie e caratteristiche del territorio.
Sviluppata all'interno dell'Area Naturalistica Casino Riva, un'oasi di 10 ettari nata dalla rinaturalizzazione di ex cave di argilla e oggi culla di biodiversità, una nuova esperienza è proposta da Ecomuseo Aquae Planae che accenderà la curiosità. Tra ambienti ricchi di vita alla scoperta di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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