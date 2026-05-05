Durante un evento a Roma, l’ex presidente del Consiglio e ministro degli Esteri ha condiviso un episodio personale legato alla vittoria alle elezioni del 2001. Ha riferito di aver ricevuto una chiamata da una figura influente, accompagnata dalla presenza di un noto esponente del mondo finanziario e di un ex segretario di Stato statunitense, in un salotto. L’obiettivo era convincere un altro politico a sostenere una determinata manovra governativa.

“Vorrei iniziare con un racconto personale e credo sia inizialmente inedito ”. Inizia così il suo intervento l’ex presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Massimo D’Alema alla presentazione nella sede della Stampa Estera a Roma, del libro Berlusconi, il mondo secondo lui. Una lezione di politica estera nell’attuale disordine mondiale scritto dagli ambasciatori Giovanni Castellaneta e Marco Carnelos. D’Alema racconta che, nel 2001, “quando Berlusconi vinse le elezioni, pochi giorni dopo le elezioni, mi cercò al telefono Gianni Agnelli, con il quale io avevo una buona relazione personale, e mi chiese di andare urgentemente a casa sua ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - D’Alema svela il retroscena inedito sul governo Berlusconi (e le manovre Usa): “Quando vinse nel 2001 mi chiamò Gianni Agnelli. E in salotto c’era Kissinger. Volevano che convincessi Ruggiero”

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