Peruzzi svela | Vialli mi ha fatto diventare professionista I rigori nella finale del 1996 li ho parati grazie a Bruno Longhi Poi un retroscena su Agnelli

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, il portiere ha raccontato di come un ex calciatore lo abbia aiutato a diventare professionista. Ha anche menzionato di aver parato i rigori nella finale del 1996 grazie a un consiglio di un giornalista. Inoltre, ha condiviso un retroscena su un dirigente di una società calcistica, senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata su momenti della sua carriera e aneddoti legati al calcio.

di Francesco Spagnolo Peruzzi è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Le parole dell’ex portiere della Juve su diversi temi. Angelo Peruzzi, protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, ha ripercorso la sua carriera svelando anche degli aneddoti. Angelo Peruzzi resta, nell’immaginario collettivo, il custode della porta juventina in quella magica notte di Roma del 1996. Ripercorrendo quell’impresa contro l’Ajax, l’ex portiere svela i segreti dietro i tiri dal dischetto: « Non lo so, onestamente. Bruno Longhi, che avrebbe poi commentato la partita, mi aveva portato in ritiro una videocassetta con i rigoristi dell’Ajax.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Peruzzi svela: «Vialli mi ha fatto diventare professionista. I rigori nella finale del 1996 li ho parati grazie a Bruno Longhi». Poi un retroscena su Agnelli Notizie correlate Motta e i 4 rigori parati, da Zoff a Cruciani e Insegno: “Straordinario, ha fatto l’impossibile”(Adnkronos) – L'impresa di Edoardo Motta, con quattro rigori parati nella semifinale di Coppa Italia, ha colpito anche Dino Zoff, ex portiere della... Leggi anche: Napoli, Vergara svela un retroscena su Conte: “A inizio anno mi disse…”, poi sul ruolo preferito