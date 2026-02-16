Mi chiamo Alice De André ma non canto Non è una tradizione di famiglia non siamo un salumificio I miei volevano usassi uno pseudonimo | il monologo a Le Iene

Alice De André ha raccontato di non cantare perché i suoi genitori le hanno chiesto di usare uno pseudonimo, anche se il suo nome è legato a una famiglia famosa. La cantante ha spiegato che il suo cognome può essere un peso e che la pressione di non seguire le orme dei propri antenati la ha portata a fare scelte diverse. Durante il suo intervento a “Le Iene”, ha condiviso anche un episodio in cui ha deciso di non partecipare a eventi pubblici proprio per evitare di essere giudicata solo per il suo nome.

Alice De André e il peso di un cognome che può essere ingombrante. Ne parla la diretta interessata in un monologo a “Le Iene”, nella puntata in onda domenica 15 febbraio su Italia 1. La nipote di Faber racconta le difficoltà e i preconcetti vissuti mentre dava forma al proprio percorso, distante da quello del nonno e del padre. “Mi chiamo Alice e nella vita faccio l’attrice, la conduttrice e la comica, spesso in modo involontario. E sono De André. Quando dici De André in Italia non stai solo dicendo un cognome, stai accendendo un cero votivo ” dice guardando fissa in camera. “Nipote di Fabrizio, figlia di Cristiano, per molti l’ennesimo prodotto della linea De André & co. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alice De Andrè, nata nel 1999, è la figlia minore del cantautore Cristiano De André e Sabrina La Rosa.

Alice De André torna a esibirsi con il suo nuovo spettacolo “Alice (non canta) De André”.

Alice non canta De Andrè. Teatro S Gerolamo Milano. Bellissima e bravissima

