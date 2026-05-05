D’Alema rivela i retroscena | i dialoghi privati con Berlusconi
L'ex ministro ha raccontato alcuni dettagli sui rapporti con l'ex presidente del consiglio durante incontri privati. Si parla di incontri avvenuti in luoghi riservati e di conversazioni che hanno coinvolto anche altri esponenti politici. Inoltre, ha riferito come abbia affrontato le dichiarazioni di Berlusconi rivolte a Fini durante un evento a Jaroslav. Questi racconti sono stati fatti in un'intervista recentemente pubblicata.
? Cosa scoprirai Dove avvenivano i veri incontri segreti tra D'Alema e Berlusconi?. Come ha gestito D'Alema l'attacco di Berlusconi contro Fini a Jaroslav?. Perché D'Alema ha definito coraggiosa la scelta di Berlusconi sul Kosovo?. Cosa avrebbe potuto fare Berlusconi per contrastare l'attuale debolezza europea?.? In Breve Incontri privati avvenivano presso l'abitazione del dottor Letta con la signora Maddalena.. D'Alema mediò per l'incarico di Renato Ruggiero a casa di Gianni Agnelli.. Berlusconi attaccò Gianfranco Fini durante il vertice di Jaroslav organizzato da Putin.. Sostegno alla missione in Kosovo e azione ONU nel 2006 tra Libano e Israele.🔗 Leggi su Ameve.eu
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