D’Alema rivela i retroscena | i dialoghi privati con Berlusconi

L'ex ministro ha raccontato alcuni dettagli sui rapporti con l'ex presidente del consiglio durante incontri privati. Si parla di incontri avvenuti in luoghi riservati e di conversazioni che hanno coinvolto anche altri esponenti politici. Inoltre, ha riferito come abbia affrontato le dichiarazioni di Berlusconi rivolte a Fini durante un evento a Jaroslav. Questi racconti sono stati fatti in un'intervista recentemente pubblicata.