Galliani rivela un retroscena | Per Berlusconi il Milan afferiva alla sfera dei sentimenti non al business

Adriano Galliani ha raccontato che per Berlusconi il Milan rappresentava più un sogno personale che un investimento economico. Durante un'intervista, ha spiegato come il presidente vedeva la squadra come una passione, non come un'azienda da gestire esclusivamente in chiave finanziaria. Galliani ha ricordato momenti decisivi, come le prime vittorie e le emozioni vissute, sottolineando il legame forte di Berlusconi con il club. La storia del Milan si intreccia così con la vita di chi lo ha amato.