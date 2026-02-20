Galliani rivela un retroscena | Per Berlusconi il Milan afferiva alla sfera dei sentimenti non al business
Adriano Galliani ha raccontato che per Berlusconi il Milan rappresentava più un sogno personale che un investimento economico. Durante un'intervista, ha spiegato come il presidente vedeva la squadra come una passione, non come un'azienda da gestire esclusivamente in chiave finanziaria. Galliani ha ricordato momenti decisivi, come le prime vittorie e le emozioni vissute, sottolineando il legame forte di Berlusconi con il club. La storia del Milan si intreccia così con la vita di chi lo ha amato.
Esattamente 40 anni fa, il Milan passava da Giussy Farina a Silvio Berlusconi. Il 20 febbraio 1986 è una data rimasta scolpita nella storia del club rossonero e nel calcio in generale. In occasione della ricorrenza, il 'Corriere della Sera' ha intervistato lo storico dirigente rossonero che ha accompagno Berlusconi dal primo all'ultimo giorno nel Milan. Parliamo, ovviamente, di Adriano Galliani. Ecco una delle sue dichiarazioni. Su come Berlusconi arrivò all'acquisto del Milan: «Proseguo la mia vita fra il Monza e la creazione delle reti di trasmissione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 fino alla fine del 1985.
