Giornata del mare | escursioni in barca tour al faro trekking urbano e rilascio di una tartaruga marina

In occasione della Giornata del mare, che si celebra l’11 aprile, Rimini Blue Lab ha messo in programma vari eventi gratuiti che si svolgono fino al 15 aprile. Tra le attività previste ci sono escursioni in barca, tour al faro, trekking urbano e il rilascio di una tartaruga marina. Gli appuntamenti sono stati pensati per coinvolgere il pubblico e promuovere la conoscenza del patrimonio marittimo locale.

In occasione della Giornata del mare (11 aprile), Rimini Blue Lab organizza fino a mercoledì 15 aprile un programma di appuntamenti gratuiti volti a valorizzare il patrimonio marittimo cittadino. Le attività si snodano attraverso i luoghi più significativi della città marinara: dal porto canale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Dal rilascio della tartaruga ai tour in barca: con il Rimini Blue Lab torna la Giornata del MareEntra nel vivo il programma della Giornata del Mare e della Cultura Marinara - Rimini Blue Lab, con una settimana di iniziative, fino al 15 aprile,... Brescia: tour delle mura di Brescia - Trekking UrbanoPartendo dalla chiesa di San Pietro in Uliveto percorreremo via Brigida Avogadro alla scoperta di ciò che resta della cinta muraria romana, delle sue... Temi più discussi: Giornata del mare: escursioni in barca, tour al faro, trekking urbano e rilascio di una tartaruga marina; Giornata del mare, sabato 11 aprile a Golfo Aranci una passeggiata naturalistica a Cala Moresca; Rimini eventi, il cartellone della Giornata del mare: cultura, arte, e spiritualità; Giornata della Costa 2026: il 12 aprile la Puglia trasforma i suoi 800 km di litorale in un grande laboratorio di cittadinanza attiva. Rimini, Giornata del Mare al via tra cultura, trekking urbano e visite guidateIn occasione della Giornata del mare, Rimini Blue Lab organizza da venerdì 10 aprile un ricco programma di appuntamenti gratuiti volti a valorizzare il ... chiamamicitta.it Favignana celebra la Giornata Nazionale del Mare: due giorni tra scuola, ambiente e tradizioniFavignana si prepara a diventare il cuore simbolico del rapporto tra uomo e mare in occasione della Giornata Nazionale del Mare, ... itacanotizie.it Giornata del Mare e della Cultura Marinara. Visita a bordo della meravigliosa nave della Guardia Costiera Dattilo. Grazie Comandante CF Davide Guzzi per la squisita accoglienza - facebook.com facebook Prima giornata del contributo di accesso a #Venezia per il 2026. La normativa sperimentale ha l’obiettivo di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicit x.com