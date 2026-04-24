Il Parco Nazionale ha annunciato l'apertura delle prenotazioni per quattro escursioni guidate a Pianosa, programmate tra aprile e maggio. Le uscite sono state progettate per consentire ai partecipanti di scoprire l'isola durante la primavera, in un periodo in cui il silenzio e la natura incontaminata dominano il paesaggio. Le date disponibili offrono l'opportunità di esplorare l'area con guide esperte, in modo da conoscere meglio il territorio.

? Cosa sapere Il Parco Nazionale apre prenotazioni per quattro trekking guidati a Pianosa tra aprile e maggio.. L'iniziativa punta sulla gestione lenta per proteggere l'ecosistema dell'arcipelago dai flussi estivi.. Le prenotazioni online per le escursioni a Pianosa nel 2026 aprono la strada a quattro appuntamenti domenicali tra fine aprile e maggio, con itinerari guidati che trasformano la visita dell’isola in un percorso esperienziale tra natura e silenzio. Il Parco Nazionale ha strutturato una proposta che si discosta dalla classica gestione estiva, puntando su tre diversi percorsi di trekking accompagnati da una guida specializzata per l’intera durata del tour.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pianosa in primavera: 4 date esclusive per trekking guidati nel silenzio

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