Un uomo di 35 anni, residente a Reggio Emilia, è stato condannato nuovamente per aver molestato una giovane donna su un treno, dove l’ha palpeggiata e baciata senza il suo consenso. Si tratta di un individuo già coinvolto in precedenti procedimenti giudiziari per altri reati di natura simile. La vicenda è stata oggetto di un procedimento legale che si è concluso con questa nuova condanna.

Lui, un pakistano di 35 anni residente a Reggio Emilia, con alle spalle altri processi per palpeggiamenti alle ragazze sui treni e in stazione, è stato raggiunto ieri da una nuova condanna del tribunale di Modena: il collegio dei giudici presieduto da Cristina Bellentani ha deciso 1 anno e 4 mesi per violenza sessuale, con riconoscimento del caso di minore gravità e delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Il pubblico ministero Ilaria Corbelli aveva domandato 3 anni, rimarcando i suoi precedenti. A subire le sue pesanti attenzioni fu una ragazza che oggi ha 27 anni, di origine reggiana e residente a Modena. Secondo la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molestatore seriale. Giovane palpeggiata e baciata sul treno. Nuova condanna

Molestatore seriale treno Roma-Minturno; individuato e denunciato un uomo grazie ad un militare fuori servizioPresunte molestie su un regionale Roma–Minturno: un militare fuori servizio interviene e fotografa il sospettato.

Leggi anche: Arrestato il molestatore seriale. Sette donne palpeggiate. In carcere giovane irregolare