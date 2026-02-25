La coppia indie del Festival Maria Antonietta&Colombre si è ispirata a due icone | Dino Buzzati e Nada La storia dietro ai look

Il Festival di Sanremo 2026 è partito con i fuochi d’artificio: durante la prima serata si sono esibiti tutti gli artisti in gara, e i social sono esplosi di commenti sulle canzoni e sui look. A tarda serata, il pubblico ha pensato di avere un déjà vu: Maria Antonietta, che si esibisce in coppia con Colombre, è salita sul palco con un mini abito bianco che è la copia esatta di un celeberrimo look di Nada. L’abito con le margherite di Maria Antonietta. Maria Antonietta e Colombre, coppia sul palco e nella vita, hanno voluto mantenere la loro anima indie e vintage sul palco dell’Ariston. La stylist Francesca Piovano ha costruito il guardaroba sanremese della coppia facendo ricerca tra capi d’archivio e pezzi custom made, senza affidarsi a un unico brand. Per la prima serata, Maria Antonietta ha stupito tutti con un abito custom made in stile Swingin’ London, con grandi margherite sulle maniche, e un paio di go-go boots bianchi – in puro stile anni Sessanta. 🔗 Leggi su Amica.it

Cinema Nuovo di Castelfranco, arriva il film "Orfeo" che racconta la storia di un pianista ispirata ai racconti di Dino BuzzatiQuesta sera il Cinema Nuovo di Castelfranco Emilia ospita la prima del film

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026: «Insieme sì, ma senza fare la coppia. Non vogliamo spettacolarizzare l’amore: la nostra è una canzone politica»Maria Antonietta e Colombre arrivano al Festival di Sanremo con il loro brano “La felicità e basta”.

Argomenti discussi: Maria Antonietta e Colombre: la coppia indie (nella musica e nella vita) a Sanremo con La felicità e basta; Maria Antonietta e Colombre, carriera, amore e debutto insieme a Sanremo 2026; Colombre a Sanremo 2026: le origini del nome d’arte e il legame con Maria Antonietta; Chi è Colombre, il cantautore che fa coppia (anche nella vita) con Maria Antonietta.

Da Buzzati all’Ariston, la storia di un sodalizio artistico e personale che unisce musica, poesia e ironiaMaria Antonietta e Colombre sono la coppia indie e più attesa della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Si presentano in gara con il brano La felicità e basta, un pezzo che unisce leggerezza e ... tg.la7.it

Colombre e Maria Antonietta svelano a Sanremo "La felicità e basta": nella prima serata del Festival l'omaggio anche alle prime donne al voto - facebook.com facebook

Maria Antonietta & Colombre La felicità e basta #Sanremo2026 x.com