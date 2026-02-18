Silvio Barbiero dà voce a una figura evangelica tra modernità e umanità | appuntamento con Barabba
Silvio Barbiero interpreta un personaggio evangelico tra tradizione e quotidianità, portando in scena
CEGLIE MESSAPICA - Ritorna “Sul Palco”: la rassegna di “Teatro da Camera” che trova casa nella stagione di prosa del Comune di Ceglie Messapica, con l’organizzazione di Puglia Culture e la curatela di Armamaxa Teatro. “Sul Palco” è un modo inedito di vivere il teatro, con una platea vuota e un palco pieno di sedie: l’attore è a due passi, ogni espressione, ogni batter di ciglio, ogni piccolo gesto non è perso da alcuna distanza. E in quel silenzio rispettoso e partecipato diventano essi stessi ‘attori’. In questo monologo denso di pathos, l’attore dà corpo e voce a un personaggio lacerato, sospeso tra rabbia, spaesamento e poesia.🔗 Leggi su Brindisireport.it
BARABBA: SILVIO BARBIERO DÀ VOCE A UNA FIGURA EVANGELICA TRA MODERNITÀ E UMANITÀProtagonista, giovedì 19 febbraio, alle h. 21, sarà Silvio Barbiero che porterà in scena lo spettacolo Barabba , per la regia di Antonio Tarantino, una revisione moderna e profondamente umana della ... brindisilibera.it
BARABBA di Antonio Tarantino con Silvio Barbiero Il Barabba di Tarantino lo ritrovi nelle pieghe dello stato d’animo di ognuno. Le sue parole riecheggiano nelle proteste che la nostra paura strozza in gola. Barabba è la furia sgangherata che nascondiamo all facebook