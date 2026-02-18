Silvio Barbiero dà voce a una figura evangelica tra modernità e umanità | appuntamento con Barabba

Da brindisireport.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvio Barbiero interpreta un personaggio evangelico tra tradizione e quotidianità, portando in scena

CEGLIE MESSAPICA - Ritorna “Sul Palco”: la rassegna di “Teatro da Camera” che trova casa nella stagione di prosa del Comune di Ceglie Messapica, con l’organizzazione di Puglia Culture e la curatela di Armamaxa Teatro. “Sul Palco” è un modo inedito di vivere il teatro, con una platea vuota e un palco pieno di sedie: l’attore è a due passi, ogni espressione, ogni batter di ciglio, ogni piccolo gesto non è perso da alcuna distanza. E in quel silenzio rispettoso e partecipato diventano essi stessi ‘attori’. In questo monologo denso di pathos, l’attore dà corpo e voce a un personaggio lacerato, sospeso tra rabbia, spaesamento e poesia.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

