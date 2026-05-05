dal pd a renzi il lungo addio di madia altri potrebbero seguirla

Marianna Madia ha annunciato il suo addio al Partito Democratico, conclusione di una lunga fase di distanza dalla politica di partito. La notizia circolava da diversi mesi e, secondo fonti del Parlamento, anche nelle conversazioni interne del partito non ha suscitato sorpresa. La decisione di Madia potrebbe anticipare altri abbandoni da parte di esponenti del partito.

AGI - Un lungo addio, quello di Marianna Madia al Partito Democratico. Se ne parlava da mesi, almeno dalla fine della scorsa estate e fonti parlamentari confermano che, anche nelle chat interne al Pd, la notizia non abbia destato sorpresa. La deputata ha comunicato questa mattina alla capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, che lascerà gruppo parlamentare e partito. Destinazione Italia Viva, come deputata indipendente. Non si iscriverà, quindi, al partito guidato da Matteo Renzi, anche se in molti scommettono che sarà quella la scelta in vista delle prossime elezioni politiche. L'addio dell'area riformista. Madia è la seconda esponente dell' area riformista a lasciare il Pd a trazione schleiniana.🔗 Leggi su Agi.it

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