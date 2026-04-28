L'attrice ha commentato la sua esperienza sentimentale, dichiarando di non essere mai stata innamorata e di sentirsi sfortunata in amore. Ha aggiunto che, secondo lei, gli uomini di oggi sono spesso gelosi cronici e comportamenti tossici. Le sue parole sono state rilasciate in occasione dell'uscita di un nuovo film nelle sale, prevista per il 6 maggio.

«Questo personaggio mi ha aperto un po’ gli occhi sull’amore», racconta Pastorelli. «Federica cerca in tutti i modi di recuperare la relazione con l’ex. Quell’esigenza è mossa probabilmente da una sua sofferenza e dal fatto di cercare nell’altro una via di salvezza. Un aspetto che accomuna molte persone. Io non riesco a mettere la mia felicità nelle mani di qualcun altro, perché è come dare una specie di potere. È un gesto di fiducia che si fa quando si è innamorati, io non credo di esserlo mai stata». Finora Ilenia Pastorelli non è stata fortunata in amore, così dice. «Son sempre stata un po’ sfigata», ci dice. «Non ho mai fatto un incontro folgorante.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ilenia Pastorelli: «Mai stata innamorata, sono un po' sfigata in amore. Gli uomini? Oggi sono gelosi cronici e tossici»

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