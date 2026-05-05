La Dakar 2027 è stata ufficialmente presentata, con il percorso che prevede un record di chilometri e numerose prove di difficoltà. A pochi mesi dall’inizio della 49ª edizione, il Comitato Organizzatore ha comunicato i dettagli della gara, che si svilupperà attraverso diverse tappe nel deserto. La mappa del percorso include tratti impegnativi e varianti che richiederanno una grande resistenza ai partecipanti.

La Dakar 2027 alza il sipario. A diversi mesi dall’inizio della 49ma edizione della mitica corsa raid per il deserto, arriva l’ufficialità da parte del Comitato Organizzatore (ASO) circa il percorso della gara. Tutto si svolgerà in Arabia Saudita, non dovrebbero esserci problemi organizzativi al netto della situazione geopolitica attuale: dal 1° al 15 gennaio, con start e arrivo in quel della King Abdullah Economic City (KAEC), situata sulla costa del Mar Rosso, per un totale di 8.390 km, di cui ben 5.320 cronometrati. Saranno 14 i giorni di avventura: il prologo d’apertura e ulteriori 13 tappe. Una prova di resistenza che si combina a quella alla guida, nelle varie categorie coinvolte, come ha fatto capire quel David Castera (direttore di gara) che ha affermato: “ Volevamo una Dakar più lunga.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2027, svelato il percorso: record di kilometri e tantissime difficoltà

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