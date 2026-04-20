Maroc Challenge | Buttò sfida il deserto verso la Dakar 2027

Il pilota pordenese Federico Buttò ha partecipato al Maroc Challenge, una gara nel deserto marocchino, dove ha gareggiato nella categoria Raid TT. Durante la competizione, Buttò ha affrontato le difficoltà del terreno desertico e ha concluso al quarto posto nella sua categoria. La gara si è svolta nel deserto marocchino, in preparazione alla Dakar 2027.

Il pilota pordenese Federico Buttò ha messo alla prova la propria preparazione nel deserto marocchino, ottenendo un quarto posto nella categoria Raid TT durante il Maroc Challenge. La competizione, che si è snodata tra Erfoud e Merzouga, rappresenta un banco di prova fondamentale per l’obiettivo prefissato dall’atleta: la Dakar Classic 2027 in Arabia Saudita. L’equipaggio, composto dal driver e dalla navigatrice Gabriella Ascenzo, ha guidato un Mitsubishi Pajero Did 3.2 della classe T1, preparato dai tecnici del R Team – Ralliart Off Road Italy. Il percorso ha costretto i competitor a superare sei tappe, ciascuna lunga circa 350 chilometri, attraversando territori impervi che includevano le città di Zagora, M’Hamid e Sidi Alì, con passaggi cruciali su letti di fiumi secchi, pianure desertiche e imponenti cordoni di dune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maroc Challenge: Buttò sfida il deserto verso la Dakar 2027 Notizie correlate Maroc Challenge: Buttò conquista il 4° posto verso la Dakar 2027Il pilota pordenonese Federico Buttò ha ottenuto un importante risultato di merito al Maroc Challenge, concludendo la competizione in quarta... Leggi anche: Maroc Challenge, in gara tra le dune Federico Buttò e la figlia Giulia Contenuti e approfondimenti Si parla di: Maroc Challenge ok per Buttò. Il pilota pordenonese è quarto assoluto e incamera esperienza per la Dakar 2027; Maroc Challenge | Buttò conquista il 4° posto verso la Dakar 2027. Buttò sfiora il podio nel deserto marocchino: ottimo debutto verso la Dakar ClassicPORDENONE/MAROCCO - Buona la prima in vista della Dakar Classic 2027. Federico Buttò ha raccolto riscontri positivi dal Maroc Challenge, gara di regolarità che si è svolta in Marocco con partenza a Er ... nordest24.it