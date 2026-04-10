Il pilota pordenonese Federico Buttò ha conquistato il quarto posto assoluto nella categoria Raid TT al Maroc Challenge, una gara che si svolge in Marocco. L'evento rappresenta un passo importante verso la Dakar 2027, con Buttò che ha ottenuto un risultato rilevante alla competizione. La partecipazione di Buttò al Maroc Challenge si inserisce in un percorso di preparazione per le future sfide nel mondo delle corse off-road.

Il pilota pordenonese Federico Buttò ha ottenuto un importante risultato di merito al Maroc Challenge, concludendo la competizione in quarta posizione assoluta nella categoria Raid TT. La prova di regolarità, che si è snodata tra le dune e i deserti del Marocco partendo da Erfoud per arrivare a Merzouga, rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di preparazione dell’atleta verso la Dakar Classic 2027 in Arabia Saudita. La gestione della precisione tra le dune marocchine. La sfida africana non si è giocata sulla velocità pura, ma sulla capacità millimetrica di controllare le medie e sulla precisione nelle manovre di navigazione. Federico Buttò, alla guida di un Mitsubishi Pajero Did 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maroc Challenge: Buttò conquista il 4° posto verso la Dakar 2027

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