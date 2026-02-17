Tra grandi firme e nuove voci il secondo gruppo di libri candidati allo Strega porta in gara storie di famiglia memoria amore e identità Ecco titoli e trame

Il secondo gruppo di libri candidati allo Strega ha attirato l’attenzione di lettori e critici perché include storie di famiglia, memoria, amore e identità. Tra autori già affermati e voci emergenti, i nuovi titoli sono pronti a sfidarsi durante la prossima edizione. Si tratta di volumi che affrontano temi intimi e universali, spesso ambientati in contesti italiani ricchi di dettagli concreti. Il conto alla rovescia per il Premio Strega 2026 è iniziato, con i nomi dei candidati già annunciati.

Il conto alla rovescia è iniziato. Mentre il Premio Strega celebra i suoi ottant'anni, arrivano i nomi del secondo gruppo di libri candidati all'edizione 2026. Un nuovo tassello di una gara che, più che una semplice competizione, è diventata negli anni uno specchio della letteratura e dei mutamenti sociali italiani. Il claim scelto per questa edizione — "Quasi una vita" — rende omaggio al romanzo di Corrado Alvaro, vincitore nel 1951, e suona come una dichiarazione d'intenti: lo Strega non racconta solo l'anno editoriale, ma attraversa generazioni, linguaggi, idee. Dopo i primi sedici titoli già annunciati, il prossimo gruppo sarà comunicato il 24 febbraio.