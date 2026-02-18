Visite mediche gratuite al Salone Borbonico

Sabato 28 febbraio, a San Nicola la Strada, si terranno visite mediche gratuite organizzate dal “Progetto Nutriva - nutrire il presente, proteggere il futuro”. La manifestazione nasce per offrire assistenza sanitaria a chi ne ha bisogno, rispondendo alla richiesta di servizi accessibili nella zona. L’evento si svolge nel Salone Borbonico, con medici disponibili per controlli di base e consigli sulla salute. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità e promuovere uno stile di vita più sano tra i residenti.

Visite mediche gratuite sabato 28 febbraio 2026 a San Nicola la Strada, grazie all'iniziativa "Progetto Nutriva - nutrire il presente proteggere il futuro". Dalle 8 alle 14, nel salone borbonico in piazza Municipio, c'è la possibilità di effettuare visite mediche gratuite per la prevenzione e il benessere. Il tutto grazie all'organizzazione del Rotaract Club Caserta Reggia presieduto da Alberto Provitera, con la collaborazione della Farmacia Comunale San Nicola la Strada gestione Inco.Farma spa, della Pro Loco presieduta da Pasquale Delli Paoli, dell'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vito Marotta e del gruppo locale dei volontari della Protezione Civile, capeggiati da Ciro De Maio.