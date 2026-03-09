Wellness Point | visite mediche gratuite al Campania

Dal 2 marzo al 25 maggio, il Centro Commerciale Campania offre visite mediche gratuite attraverso il progetto Wellness Point. Questa iniziativa, attiva da più di dieci anni, si concentra sulla prevenzione e sulla promozione della salute, diventando un punto di riferimento nel territorio. Le visite sono aperte a tutti coloro che desiderano sottoporsi a controlli medici senza costi aggiuntivi.

Un rilievo particolare assume inoltre il protocollo d’intesa costruito con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta e con Campus Salute, realtà impegnate da anni nella diffusione della cultura della prevenzione attraverso attività gratuite di screening, informazione sanitaria e sensibilizzazione. Una collaborazione che si inserisce in una sinergia ormai consolidata e di lungo periodo, rafforzando ulteriormente il valore medico e territoriale del progetto. “Con il Wellness Point il Centro Campania rinnova una scelta precisa: portare la prevenzione in un luogo di vita quotidiana e renderla facilmente accessibile - dichiarano dal centro -. 🔗 Leggi su Casertanews.it

